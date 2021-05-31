Клуб КХЛ хотел купить форварда сборной Казахстана из "Барыса". Подробности

Российский "Спорт-Экспресс" оценил трансферную работу "Автомобилиста", в который в межсезонье перешел защитник сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкер. Клуб из Екатеринбурга проявлял интерес к еще одному игроку "Барыса" Кертису Волку, но на него не хватило свободных денег.

"Главный вектор трансферной политики "Автомобилиста" был определен еще по ходу прошлого сезона. Канадец Билл Питерс сохранил пост главного тренера, и под него в команду было решено набирать североамериканцев, у которых есть паспорта Беларуси или Казахстана, - такие игроки не считаются в КХЛ легионерами. В итоге "Автомобилист" пополнили нападающий Шейн Принс и защитник Джесси Блэкер, которые не так давно стали гражданами союзных государств. Был интерес и к форварду "Барыса" Кертису Волку, но на него уже не было свободных денег - игрок остался в Казахстане.

Если раньше оборона "Автомобилиста" считалась слабым местом, то теперь тут хороший подбор игроков - по факту Геноуэя и Хольцера сменили Блэкер и Гуркин, которые на данный момент сильнее. Остался в Екатеринбурге и важнейший для команды защитник Трямкин", - говорится в тексте.

Ранее отмечалось, что годовая зарплата Блэкера в екатеринбургском клубе составит 50 миллионов рублей (678 тысяч долларов). Это без учета бонусов и премий.

Блэкер три сезона провел в "Барысе". За это время он принял участие в 174 матчах КХЛ, включая 20 игр в плей-офф. На его счету 55 (10+45) очков, в том числе 6 (2+4) - в Кубке Гагарина. Сейчас защитник выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира-2021 в Риге.

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