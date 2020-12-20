КХЛ восхитилась дебютной шайбой защитника "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в своем аккаунте в твиттере с восторгом отметила дебютный гол Самата Данияра в составе "Барыса" в матче с пекинским "Куньлунем", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая на арене "Мытыщи", завершилась победой казахстанского клуба в овертайме - 2:1.
Следующий матч в КХЛ "Барыс" проведет на выезде против нижегородского "Торпедо" 21 декабря. Команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции - россияне с 40 очками занимают седьмое место, а казахстанцы с отставанием на три пункта располагаются на восьмой строчке.
Просто идеальное подключение и первая шайба в КХЛ для 21-летнего защитника Самата Данияра! pic.twitter.com/YCLWBXwekr— КХЛ (@khl) December 20, 2020
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