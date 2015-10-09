Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В КХЛ состоялась тренерская отставка после матча с "Барысом"

Хоккейный клуб "Сибирь" объявил об уходе с поста главного тренера Вадима Епанчинцева, передают Vesti.kz.

Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

В тренерской карьере Епанчинцева значатся российские клубы "Югра", "Амур", "Спартак" (Москва), а также казахстанская "Сарыарка".

На данный момент "Сибирь" занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 8 очков после 10 матчей (4 победы и 6 поражений).

Отставка тренера совпала с серией из трех поражений подряд на выезде: новосибирцы проиграли "Барысу" (4:6), магнитогорскому "Металлургу" (3:4) и уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5).

Следующий матч "Сибирь" проведёт 5 октября дома против "Барыса".

