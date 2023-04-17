В КХЛ сделали заявление о вступлении второго казахстанского клуба в лигу

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский в интервью Metaratings.ru рассказал о желании второго клуба из Казахстана вступить в лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Есть страны, на которые сейчас КХЛ смотрит для расширения?

- В этих условиях мы сначала думаем о России, но не забываем о соседях из Беларуси и Казахстана. Из Казахстана одна команда изъявляет желание попасть в КХЛ, – сказал Каменский.

В данный момент в КХЛ выступает один клуб из Казахстана – "Барыс". Лучшим достижением команды в лиге является выход в 1/4 финала Кубка Гагарина. До этой стадии турнира клуб из Казахстана добирался трижды, последний раз – в сезоне-2018/19.

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