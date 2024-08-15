КХЛ сделала важное заявление для "Барыса"

С сезона-2024/2025 будет действовать новое правило в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КХЛ, одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей чемпионата КХЛ. В случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу "отложенного штрафа".

Новый сезон КХЛ начнется 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го. Столичный "Барыс" возьмет старт домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком" 4-го числа.

В прошлом сезоне казахстанский клуб финишировал на последнем месте в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф КХЛ.

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