КХЛ разобрала победу "Барыса" над "Автомобилистом" и назвала лучшую тройку у казахстанского клуба

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Барыс" - "Автомобилист", отметив тройку Кертиса Волка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой казахстанского клуба в серии буллитов.

"В последнее время дела у "Барыса" и "Автомобилиста" продвигаются не очень хорошо: уральцы потерпели четыре поражения подряд (в том числе и от "Барыса") с общим счетом 5:18, астанчане проиграли три из четырех - за исключением встречи в Екатеринбурге. Неудивительно поэтому, что и Юрий Михайлис, и Николай Заварухин варьируют сочетания своих хоккеистов в поиске оптимальных. У "Барыса" изменениям не подвергается только тройка Кертиса Волка, которая в нынешнем чемпионате уступала в результативности лишь финскому звену "Салавата Юлаева", да и то в одну шайбу.

Это отставание Никита Михайлис ликвидировал уже на четвертой минуте сегодняшнего матча, а за четыре минуты до первого перерыва Волк вывел свое звено в единоличные лидеры чемпионата. А в промежутке между этими двумя голами отличился Стефан Да Коста, реализовавший большинство.

Второй раз гости сравняли счет снова в неравных составах, только на этот раз в меньшинстве. В нем они оставались за второй период трижды, и в одном из случаев Патрис Кормье, уже отсидевший свой штраф, имел отличную возможность забить, убежав один на один с Йони Ортио. То, что не получилось у Кормье, через пару минут осуществил Анатолий Голышев, вот только он не убегал один на один, а пошел в обыгрыш против двух соперников, не считая вратаря и еще одного игрока "Барыса", накатывавшегося сзади. Гол у Анатолия - первый после его возвращения из-за океана - получился очень эффектным.

Если в первых двух периодах хозяева владели инициативой, то с самого начала третьего территориальным преимуществом уже завладели екатеринбуржцы. Они доставили Ортио несколько неприятных минут, и обстановку разрядило очередное удаление в составе "Автомобилиста". В розыгрыше большинства шикарную возможность упустил Роман Старченко.

Ближе к завершению основного времени на любезность Старченко ответил Станислав Бочаров - не без помощи Ортио, отразившего бросок из убойной позиции.

Овертайм большей частью прошел в "кружевах", с невеликим количеством опасных ситуаций - даже когда Волк оставил "Барыс" в меньшинстве. На серию бросков для определения победителя Шикина в воротах "Автомобилиста" заменил Владимир Галкин. Он справился с тремя попытками из пяти, тогда как Ортио - с четырьмя.

"Барыс" в этом сезоне выиграл у "Автомобилиста" три встречи из трех, всеми возможными способами - в основное время, в овертайме, и в серии бросков", - говорится в тексте.

После этого успеха "Барыс", набрав 42 очка, остался на восьмом месте в таблице Восточной конференции, а "Автомобилист" (40) идет девятым. Следующий матч астанчане проведут на своем льду против уфимского "Салавата Юлаева" 29 декабря.