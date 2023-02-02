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КХЛ разобрала матч "Барыса" с лидером конференции

КХЛ разобрала матч "Барыса" с лидером конференции
©ХК "Ак Барс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Ак Барса" и "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Ак Барс" продолжил домашнюю серию, которую начал с разгрома "Трактора" (6:0) - казанцы вдоволь порезвились у чужих ворот и не дали забить в свои. Эта победа позволила команде догнать "Сибирь" в турнирной таблице "Востока". В гости к команде Зинэтулы Билялетдинова приехал "Барыс", который, как и "Трактор", борется за место в кубковой восьмерке. Не в пользу астанчан говорит количество сыгранных встреч - 59 до игры в Казани, тогда как "Амур" провел 57 матчей, "Трактор" и "Нефтехимик" - по 58. Клубу из Казахстана в этом сезоне недостает стабильности: победы над командами из верхней части таблицы сменяются поражениями от прямых конкурентов за место в плей-офф.

Тренерский штаб хозяев наполовину обновил защитную линию - вернулись в состав Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Кирилл Адамчук, вне заявки остались Даниил Журавлев, Василий Токранов и Константин Лучевников. В атаке "Ак Барса" произошло одно изменение - позицию Никиты Дыняка в четвертой тройке закрыл Михаил Глухов. У "Барыса" в Казани на лед вышли защитники Самат Данияр и Юрий Сергиенко, пропускавшие предыдущую встречу, во второй тройке атаки появился Кирилл Савицкий, в четвертую спустился Михаил Рахманов.

Начало матча осталось за "Ак Барсом" - астанчане при обороне отдавали сопернику периметр, но на пятак не пускали. Первый же опасный момент казанцев завершился голом: Илья Сафонов и Дмитрий Воронков сделали все классно, последний в ближнем бою переиграл Юлиуса Гудачека. "Барыс" пытался входить в чужую зону через вброс, и временами это получалось. Правда, гораздо опаснее выглядели подходы к воротам Амира Мифтахова с контролем шайбы. Один из таких в итоге принес успех, антигероем эпизода в составе хозяев стал Динар Хафизуллин - сначала позволил нападающему пройти по борту, затем пустил на пятак Антона Сагадеева и не помешал тому подправить шайбу после броска защитника от синей линии.

Обе команды действовали довольно дисциплинированно, за два периода - лишь одно удаление за нарушение "Барысом" численного состава. Казанцы в большинстве по обыкновению выводили на бросок Станислава Галиева, в одном из эпизодов партнеры создали ему почти идеальные условия, но Гудачек сделал суперсэйв. У гостей выделялась вторая тройка атаки - очень активен был Никита Михайлис, который выдал пас Савицкому практически на пустые ворота, шайба в последний момент ускакала с крюка. "Ак Барс" прессинговал одним нападающим и чуть не преуспел в этом: Кирилл Петров насел на Джесси Грэма, забрал у него шайбу и вышел один в ноль - Гудачек снова подчистил за партнером.

Большинство "Барыса" получилось совсем уж никудышным - мало того, что в зоне толком так и не расставились, так еще и пропустили от Михаила Глухова. Он сделал все очень здорово: перехватил шайбу на своей синей линии, вместе с Артемом Лукояновым убежал два в один и попал под блин Гудачеку. Астанчане сообразили атаку уже в равных составах, и почему Сагадеев не бросал, находясь перед пустым углом ворот, знает, наверное, только он сам. "Барыс" ближе к концу матча начал спешить и делал только хуже - броски с нулевых или даже отрицательных углов были неопасными, а длинные передачи раз за разом превращались в пробросы. Замена вратаря на шестого полевого ни к чему не привела, "Ак Барс" удержал победный счет и добыл два очка", - говорится в тексте.

Благодаря этому успеху "Ак Барс" набрал 75 очков и вышел на первое место в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 57 очками расположился на предпоследней, десятой строчке.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с московским "Динамо" 3 февраля.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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