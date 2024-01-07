КХЛ раскрыла интригу в матче "Салавата Юлаева" и "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу между уфимским "Салаватом Юлаевым" и казахстанским "Барысом", сообщают Vesti.kz.

Команды сыграют сегодня, 7 января, в Уфе. Начало встречи - в 17:30 по времени Астаны. Хозяева льда еще не проигрывали в новом году. Интересно, смогут ли астанчане отобрать у них очки? Интрига.

"Салават Юлаев" постарается остаться непобедим в 2024-м году. Команда из Уфы выиграла оба матча после новогодней паузы, одолев на выезде "Авангард" (4:2) и "Сибирь" (3:2 ОТ). "Барыс" отправился в столицу Башкортостана из Челябинска, где проиграл "Трактору" (1:5). Это поражение стало первым для астанчан в последних пяти встречах. Хозяева замыкают тройку сильнейших команд на "Востоке", опережая ближайшего конкурента на два балла. "Барыс" идет предпоследним в конференции с минимальным превосходством над "Адмиралом".

Сразу у трех хоккеистов "Салавата Юлаева" личные результативные серии: Александра Хмелевского - семь матчей (2+7), Ивана Дроздова и Джошуа Ливо - по пять игр (5+3 и 4+6 соответственно). Голкипер уфимцев Александр Самонов - лидер по проценту отраженных бросков (93,8), второй по коэффициенту надежности (1,74) и в топ-5 по числу сухих игр (4 из 35). Защитник хозяев Алексей Василевский - второй в регулярке по количеству блокированных бросков (115 по итогам 42 матчей). У "Барыса" восемь игр кряду очки набирает Давид Скленичка (4+5). Для Понтуса Оберга следующий матч - 100-й в КХЛ, а для Рудольфа Червени - 200-й", - говорится в тексте.

Напомним, "Барыс" завершит очередную выездную серию в КХЛ матчем с "Ак Барсом" в Казани 9 января.