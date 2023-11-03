КХЛ призвала использовать защиту шеи и горла после трагической смерти хоккеиста

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в интервью "Матч ТВ" разъяснила, нужно ли игрокам использовать дополнительные средства защиты в связи с трагедией с бывшим хоккеистом клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Адамом Джонсоном, сообщают Vesti.kz.

Трагедия произошла 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между "Шеффилд Стилерс" и "Ноттингем Пантерз". 29-летнему Джонсону коньком рассекли шею.

Это произошло после столкновения с Мэттом Петгрейвом. Джонсон упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. Встреча между командами была остановлена, позже было принято решение не доигрывать матч. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.

"Правилами игры в хоккей предусмотрено, что все хоккеисты в возрасте до 18 лет, независимо от соревнования или турнира, в которых они принимают участие, обязаны использовать защиту шеи и горла, а также закрытый шлем. Однако Континентальная хоккейная лига призывает игроков бережно относиться к своему здоровью и напоминает, что согласно правилам, использование защиты шеи и горла рекомендуется хоккеистам любого возраста", - сообщили в пресс‑службе КХЛ.

Ранее руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно рекомендовало игрокам использовать защиту для шеи во время матчей после трагедии.