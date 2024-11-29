КХЛ приняла решение о переносе матчей "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила время начала матчей "Барыса" в регулярном чемпионате, сообщают Vesti.kz.

Речь идет о двух домашних играх, которые состоятся в декабре. Перенос времени произойдет в матче с московским "Спартаком" (4 декабря) и челябинским "Трактором" (24 декабря). Вместо 19:30, матчи будут начинаться в 19:00 по казахстанскому времени.

Это связано с организацией прямой трансляции этих игр.

Отметим, что "Барыс" набрал 21 очко и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции. У "Металлурга" 34 балла и пятое место на "Востоке".

В последнем матче астанчане на выезде уступили конкурентам за выход в плей-офф новосибирской "Сибири" (2:0).

Новосибирцы, набрав 27 очков, располагаются на девятом месте в конференции. От заветной восьмерки их отделяет один балл.