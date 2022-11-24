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КХЛ отреагировала на поражение "Барыса" в принципиальном матче

КХЛ отреагировала на поражение "Барыса" в принципиальном матче
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Барыс" - "Ак Барс". Встреча команд прошла в Астане и завершилась победой казанского клуба (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"После поражения в Новосибирске Олег Знарок уверял журналистов, что игра "Ак Барса" налаживается, коллектив у команды виден, и все в конечном счете будет хорошо. Впрочем, глядя на изменения состава, этим словам веришь не в полной мере. Если бы Знарка все устраивало, то стал бы он убирать из состава Кирилла Петрова и Даниса Зарипова? А вот возвращение в строй Никиты Евсеева, который получил травму в домашнем матче со СКА, безусловный плюс для "Ак Барса". Но все-таки самое неожиданное решение главного тренера - передача капитанской нашивки Илье Сафонову. 21-летний нападающий вышел на астанинский лед в новом статусе, несмотря на присутствие в составе Вадима Шипачева и Александра Радулова.

Матч в Астане вообще имел для казанцев особое значение. В любой другой ситуации это просто "кошачье" дерби, но в данном случае - битва соседей по турнирной таблице. Проиграй, гости выпали бы из зоны плей-офф, уступив место как раз "Барысу". Принципиальности встрече добавлял и тот факт, что в октябре команда Андрея Скабелки нанесла "Ак Барсу" поражение у него дома.

Казанцы уже на стартовых минутах дали понять, что не горят желанием покидать кубковую восьмерку. Первое же большинство "Ак Барс" разыграл как по нотам. Вадим Шипачев и Станислав Галиев двумя передачами расчертили площадку, после чего Дмитрию Воронкову оставалось просто не промахнуться с метра. Впрочем, удалившийся сразу же после гола Кирилл Семенов мог восстановить равновесие на табло. Однако спецбригады большинства "Барыса" сработали куда хуже, не сумев за две минуты даже расстраиваться в зоне.

По-настоящему горячо у владений Амира Мифтахова стало уже после пересечения экватора первого периода. Сначала на его ворота хозяева провели крайне опасную контратаку, в которой Егор Петухов так и не сумел принять правильное решение. А затем уже в позиционной атаке "Барыс" устроил обстрел со всех позиций, который прервался лишь после того, как с голкипера казанцев слетел шлем. А уже после того, как Мифтахов привел в порядок свою экипировку, один из игроков "Ак Барса" настолько неосторожно отдал пас назад, что это обернулось броском по своим воротам.

Если гости и выходили на второй период с победным настроем, то направили его не в то русло. Три удаления подряд всерьез осложнили жизнь Мифтахову и всей команде. И когда уже казалось, что казанцы отбились втроем против пятерых, Алихан Асетов с пятака протолкнул шайбу в ворота! После того как счет стал 1:1, подопечные Знарка не перестали совершать странные поступки на льду. Они умудрились схватить нарушение численного состава, когда играли в большинстве, а Александр Радулов удостоился от арбитров двух минут за симуляцию. Все это вылилось в то, что за второй период "Барыс" перебросал соперника 18-2.

После перерыва необязательные удаления продолжили преследовать команду Знарка. Уже на 10-й секунде третьего периода шайбу за пределы площадки выбросил Вячеслав Войнов. Воспользоваться этим подарком "Барысу" мешал брак в передачах. Шайба у хозяев на протяжении всей встречи скакала через клюшку, не позволяя провести розыгрыш в одно касание. Бросалось в глаза, что команде Скабелки не хватало Энтони Луиса. А вот Войнову, после того как он отбыл наказание, мастерства хватило. Точнейшим броском в дальний угол он вывел "Ак Барс" вперед, когда к этому не было особых предпосылок. А вот поведя в счете, казанцы прибавили и стали чаще проводить время вдали от собственных ворот. В концовке казанцам удалось "задушить" финальный натиск хозяев", - говорится в тексте.

Отметим, что после этой победы "Ак Барс" с 34 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 30 очками находится на девятой строчке.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с московским "Спартаком" 25 ноября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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