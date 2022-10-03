КХЛ отреагировала на триллер с участием "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор матча "Барыс" - "Сочи". Лига отметила некоторые изменения в звеньях казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи в Астане завершилось со счетом 4:4, а в овертайме удачливыми оказались хозяева площадки - 5:4.

"Барыс" вернулся домой после трехматчевой выездной серии, в которой уступил "Северстали" (2:5), а также одержал победы над "Локомотивом" (1:0 Б) и "Спартаком" (3:1). По сравнению с игрой в Москве Андрей Скабелка чуть видоизменил звенья - в первую тройку к Линдену Вею поднялись Никита Михайлис и Джереми Бракко, вторую составили Энтони Луис, Майкл Шапю и Кирилл Савицкий. В защите вне заявки остался Егор Шалапов, место в воротах занял Юлиус Гудачек.

"Сочи" приехал в Астану после четырех домашних матчей, три из которых проиграл. В четвертом команда Андрея Назарова сенсационно переиграла минское "Динамо" (3:1). Тренеры южан практически не изменили победный состав, в заявку не попал 18-летний нападающий Евгений Каменский, который находится в расположении "Капитана" в МХЛ.

Гости начали матч активнее соперника, заработали большинство и забили - формально гол Никиты Зоркина случился в равных составах, но Антон Сагадеев вышел из штрафного за четыре секунды до этой шайбы. Успех сочинцев развил Никита Пивцакин, которому удался мощный бросок от синей линии. Любопытно, что при дефиците в две шайбы "Барыс" провел неплохой первый период, не уступив ни в одном из статистических показателей - даже по времени в атаке хозяева ненамного, но опередили сочинцев.

Необязательные удаления гостей во втором периоде позволили "Барысу" нарастить давление, что увенчалось голами Сагадеева и Бракко. Третья шайба влетела в ворота "Сочи" в тот момент, когда южане находились в меньшинстве - Луис завершил комбинацию при реализации лишнего. Несмотря на это, гости не сдались, и главным хедлайнером сочинской атаки стал Никита Попугаев, оформивший дубль: ко второму перерыву команда Назарова подошла с преимуществом в одну шайбу.

Его нивелировал гол Вея в третьем периоде - центр первого звена завершил атаку, в которой поучаствовали Бракко и Луис. Обе команды пытались решить вопрос о победителе матча в основное время, но при этом старались не допустить ошибку у своих ворот. В итоге игра ушла в овертайм, где главным героем встречи стал Вей - его вторая шайба принесла "Барысу" волевую победу", - говорится в тексте.

Напомним, следующую игру "Барыс" проведет на своем льду с нижнекамским "Нефтехимиком" 4 октября.

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