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КХЛ отреагировала на сенсацию "Барыса"

КХЛ отреагировала на сенсацию "Барыса"
©instagram.com/barys_official

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу между "Автомобилистом" и "Барысом" в рамках регулярного чемпионата, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счетом 2:2. Овертайм не выявил победителя, а вот серию буллитов лучше исполнили астанчане. 

"После сухой победы над "Куньлунем" Николай Заварухин решил не менять победный состав, за исключением вратарской позиции, куда вернулся Евгений Аликин. Галым Мамбеталиев передвинул на фланг первого звена Максима Мусорова, в центр вернулся Джозеф Лабейт, Рудольф Червени занял место в третьем сочетании. Кроме того, "Барыс" провел привычную ротацию четвертой тройки.

Показалось, что "Барыс" сделал выводы после провального старта недавней встречи в Екатеринбурге, где быстро получил 0:2. Астанинская команда стала играть ответственнее, чаще шла в перехваты, быстрее проходила среднюю зону, стараясь переводить любой момент в бросок. "Автомобилист" ставил на позиционную атаку, где заработал большинство. Однако при игре в неравных составах самый опасный момент создали гости, но Червени после контратаки не переиграл Аликина.

Впрочем, "Барыс" все равно открыл счет. Ставка на перехваты сработала, Михаил Рахманов прервал поперечную пасовку защитников "Автомобилиста" на синей линии, вырвался на одинокого Аликина и точно пробил в девятку. Преимущество гостей в счете было недолгим: "Автомобилист" пришел в себя через пару смен после гола, создавал моменты, но не мог реализовать их даже с выгодных позиций. Результативным стал пас Алексея Макеева под ворота, который замкнул Андрей Обидин, просочившийся на пятак мимо двух защитников.

На старте второго периода "Автомобилист" перехватил территориальное преимущество - кажется, играть с дальней скамейкой техничным игрокам хозяев было легче. Однако Эдди Паскуале справлялся и с бросками после позиционных атак, и с резкими наскоками. "Автомобилист" создавал множество моментов, но игроки хозяев постоянно не могли взять подбор после первого броска, защитники "Барыса" быстро выводили шайбу с пятака. Гости отвечали удачными контратаками: в концовке меньшинства астанчане создали два выхода "в ноль", и хотя не реализовали их, все равно вышли вперед. Мусоров воспользовался несогласованностью игроков "Автомобилиста", обвел Ефима Гуркина и забил в падении.

Впрочем, "Автомобилист" очень быстро сравнял счет после перерыва. Степан Хрипунов сыграл очень тонко, обыграл оппонентов, выдержал паузу и дал точный пас Анатолию Голышеву, которому оставалось только замыкать в пустой угол. Ход игры этот гол не поменял, хотя у "Барыса" стало получаться намного реже создавать моменты в контратаках. Хозяева пытались повторить схему первых двух голов, но переводы на пятак либо не проходили, либо Паскуале справлялся с бросками. Почти всю концовку матча хозяева провели в чужой зоне, но отмечались в основном попытками с дальнего расстояния: счет не поменялся.

Овертайм долгое время проходил без пауз и без опасных моментов, но в концовке пятиминутки сначала Понтус Оберг сыграл технично и попал в штангу, а потом Макеев перехватил шайбу, вышел на одинокого Паскуале, но свой "буллит" не реализовал. В серии буллитов хозяева же не забили ни разу, и "Барыс" прервал серию из четырех поражений", - говорится в тексте.

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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