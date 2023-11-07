КХЛ отреагировала на поражение "Барыса" от "Ак Барса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги матча регулярного чемпионата "Барыс" - "Ак Барс", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась в пользу "Ак Барса" со счетом 3:0.

"Противостояние "Ак Барса" и "Барыса", стартовавшее 4 ноября в Казани, переместилось в Астану. Первая серия получилась крайне увлекательной – команда Галыма Мамбеталиева вела со счетом 3:0, но казанцы при поддержке своей публики включили турборежим и забросили пять шайб. Перед встречей в Казахстане Зинэтула Билялетдинов не стал серьезно менять состав, ограничившись одной перестановкой в заявке: вместо нападающего Никиты Дыняка появился защитник Кристиан Хенкель. Во вторую тройку переместился Дамир Жафяров – игру в Казани он начинал в качестве 13-го форварда, но еще в первом периоде он получил свой шанс, а на скамейку присел как раз Дыняк. На вторую игру оба тренера поменяли стартовых вратарей: у "Ак Барса" с первых минут появился Тимур Билялов, у "Барыса" - Эдди Паскуале. Кроме того, Мамбеталиев провел перестановку, идентичную билялетдиновской, заявив вместо 13-го нападающего Всеволода Логвина защитника Кирилла Никитина.

Хозяева начали матч куда бодрее – в какой-то момент "Барыс" имел невероятное преимущество по броскам в створ 9-0. Астанчане угрожали воротам при первой же возможности и создавали трафик на чужом пятаке, активнее всех перед Биляловым работали Джозеф ЛаБейт и Михаил Рахманов. Отчасти заполучить игроков преимущество "Барысу" помогло большинство – да, каких-то супермоментов при реализации лишнего они не создали, но взяли шайбу под контроль и поиграли с ней в зоне атаки. "Ак Барс" оклемался ближе к середине периода, классный момент для броска возник у Кирилла Петрова. Впрочем, невзирая на редкие шансы, Казань в первом периоде не выглядела самой собой образца прошлого матча, особенно второй его половины – "Барыс" явно был ближе к голу, и за нули на табло к перерыву гостям стоило благодарить Билялова.

Правда, на старте второго периода казанский вратарь едва не ошибся, потеряв шайбу из вида после броска Батырлана Муратова. Второе большинство "Барыса" в матче тоже осталось нереализованным, как и попытка гостей, хотя первая спецбригада "Ак Барса" здорово разыгрывала шайбу и придумала пару-тройку неплохих моментов. Казанцы пытались использовать наложения, временами это удавалось за счёт усилий лидеров команды. Счет открыл Илья Сафонов – казанский нападающий подобрал шайбу на чужом пятаке, обыграл Паскуале и с неудобной руки бросил под перекладину. Он же помог гостям организовать второй гол: доработал в чужой зоне, скинул на Вячеслава Войнова, который броску на силу предпочёл точнейшую передачу в крюк клюшки Дмитрия Кагарлицкого.

"Барысу" пришлось увеличивать темп, и ведущие звенья астанчан с этим неплохо справлялись – в начале третьего игрового отрезка Билялову и защитникам пришлось поработать. Помогло хозяевам удаление Сафонова: отрезок в большинстве вышел неплохим, самый реальный шанс забить упустил ЛаБейт, которого оставили одного на пятаке. В равных составах "Ак Барс" строго играл в обороне, не пуская соперников под ворота, а с бросками со средней и дальней дистанции справлялся вратарь. В контратаке Дмитрий Яшкин заработал буллит – потерявший клюшку Артем Королев просто-напросто свалил оппонента. Паскуале потащил штрафной бросок и оставил команде шансы на спасение, затем покинул ворота за полторы минуты до конца. Это не принесло результата: Евгений Свечников забросил в пустые, зафиксировав "сухую" победу "Ак Барса", - пишет КХЛ.