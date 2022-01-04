 N6qQ5wJB4yDjlmESOMgF5kEFG1cPN27aEhyBkIas
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

КХЛ отреагировала на крупную победу "Барыса"

КХЛ отреагировала на крупную победу "Барыса"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Барыса" против рижского "Динамо", отметив дубли Романа Старченко и Никиты Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" забросил 7 шайб и начал год с победы в матче с дублями капитана и сына главного тренера

"Астанчане в декабре выступали не очень удачно, завершив календарный год поражением от "Салавата Юлаева" (1:2). В этот раз в состав "Барыса" вернулись Самат Данияр и Аркадий Шестаков. Рижане же напротив, перед мини-каникулами выиграли три матча из четырех. Несмотря на успехи, Владимир Крикунов вновь перетасовал большую часть игровых сочетаний.

Хозяева с первых секунд зажали соперников в их зоне, стремясь как можно чаще бросать по воротам. Довольно долго рижане не могли даже выбраться с шайбой за красную линию. За первый период они нанесли лишь четыре броска в створ, хотя пара контратак у них получились весьма опасными. Главным же героем оставался Юлиус Гудачек, у которого было много работы. На 17-й минуте его все-таки распечатали - Роман Старченко объехал ворота и затолкал шайбу в щелочку между ногой Гудачека и штангой.

На старте второго периода ситуация не изменилась, игроки "Барыса" продолжали контролировать шайбу, и Антон Сагадеев упрочил преимущество. После этого хозяева сбавили обороты и начали зарабатывать удаления. Динамовцы провели четыре минуты в большинстве, забив уже после выхода оштрафованного соперника Отличился Мартиньш Карсумс, набравший трехсотое (148+152) очко в КХЛ. А вскоре Старченко сделал дубль.

Заключительная двадцатиминутка началась с атак гостей, заставивших Йони Ортио серьезно потрудиться. Постепенно их запал начал спадать, и Якоб Берглунд с Никитой Михайлисом забросили еще две шайбы. В промежутке между ними Крикунов сменил вратаря, что не очень помогло. Окончательный счет установили Михайлис и Роман Савченко", - говорится в тексте.

Напомним, следующую игру казахстанский клуб проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 января.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Рига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:36
Хоккей
КХЛ отреагировала на крупную победу "Барыса" КХЛ отреагировала на крупную победу "Барыса"
Вчера , 23:23
Хоккей
Следующий соперник "Барыса" вернулся на первое место в КХЛ Следующий соперник "Барыса" вернулся на первое место в КХЛ
Вчера , 20:27
Хоккей
"Мы владели инициативой". Юрий Михайлис - о разгроме соперника и первой победе "Барыса" в новом году "Мы владели инициативой". Юрий Михайлис - о разгроме соперника и первой победе "Барыса" в новом году
Вчера , 19:26
Хоккей
"Барыс" забросил 7 шайб и начал год с победы в матче с дублями капитана и сына главного тренера "Барыс" забросил 7 шайб и начал год с победы в матче с дублями капитана и сына главного тренера
Вчера , 17:57
Хоккей
Капитан "Барыса" сотворил гол-шедевр в матче КХЛ Капитан "Барыса" сотворил гол-шедевр в матче КХЛ
Вчера , 15:29
Хоккей
Конкурент "Барыса" забил пять голов аутсайдеру и догнал казахстанцев в КХЛ Конкурент "Барыса" забил пять голов аутсайдеру и догнал казахстанцев в КХЛ
Вчера , 14:18
Хоккей
Лучший снайпер в истории "Барыса" забил гол и помог разгромить соперника в Германии Лучший снайпер в истории "Барыса" забил гол и помог разгромить соперника в Германии
Вчера , 13:12
Хоккей
Форвард сборной Казахстана вернулся в состав "Барыса" к первому матчу в новом году Форвард сборной Казахстана вернулся в состав "Барыса" к первому матчу в новом году
Вчера , 11:31
Хоккей
"Набирают очки четыре встречи кряду". "Барыс" предупредили об опасности в матче с аутсайдером КХЛ "Набирают очки четыре встречи кряду". "Барыс" предупредили об опасности в матче с аутсайдером КХЛ
Вчера , 10:10
Хоккей
Прямая трансляция первого матча "Барыса" в 2022 году Прямая трансляция первого матча "Барыса" в 2022 году
Вчера , 08:15
Хоккей
КХЛ отменила матч прямых конкурентов "Барыса" КХЛ отменила матч прямых конкурентов "Барыса"
31 декабря, 17:47
Хоккей
Канадца и пару казахстанцев. Кого "Барыс" обязан удержать в КХЛ Канадца и пару казахстанцев. Кого "Барыс" обязан удержать в КХЛ
31 декабря, 16:01
Хоккей
Изящная шайба от легионера, или кто забивал важные голы за "Барыс" в КХЛ Изящная шайба от легионера, или кто забивал важные голы за "Барыс" в КХЛ
31 декабря, 14:32
Хоккей
Один борется с "Барысом", а другой забивает за "Ак Барс". Кто из бывших "казахстанцев" зажигает в КХЛ Один борется с "Барысом", а другой забивает за "Ак Барс". Кто из бывших "казахстанцев" зажигает в КХЛ
31 декабря, 10:15
Хоккей
КХЛ перенесла матч "Барыса" КХЛ перенесла матч "Барыса"
30 декабря, 21:17
Хоккей
КХЛ отметила гол нападающего "Барыса" КХЛ отметила гол нападающего "Барыса"
30 декабря, 08:08
Хоккей
Михайлис объяснил поражение "Барыса" в последнем матче в году Михайлис объяснил поражение "Барыса" в последнем матче в году
30 декабря, 00:24
Хоккей
Определились первые участники Кубка Гагарина от конференции "Барыса" Определились первые участники Кубка Гагарина от конференции "Барыса"
29 декабря, 23:14
Хоккей
"Барыс" ушел на Новый год в зоне плей-офф КХЛ "Барыс" ушел на Новый год в зоне плей-офф КХЛ
29 декабря, 21:42
Хоккей
"Барыс" завершил год поражением от "Салавата Юлаева" "Барыс" завершил год поражением от "Салавата Юлаева"
29 декабря, 21:25
Хоккей
Отпустили главную звезду и потеряли канадцев. Как "Барыс" вышел на финиш сезона в КХЛ Отпустили главную звезду и потеряли канадцев. Как "Барыс" вышел на финиш сезона в КХЛ
29 декабря, 17:44
Хоккей
Даже разгром не остановит "Барыс". Почему казахстанцы не пропустят конкурентов в Кубок Гагарина Даже разгром не остановит "Барыс". Почему казахстанцы не пропустят конкурентов в Кубок Гагарина
29 декабря, 16:44
Хоккей
КХЛ приняла решение по Матчу звезд с участием Никиты Михайлиса и Даррена Дица КХЛ приняла решение по Матчу звезд с участием Никиты Михайлиса и Даррена Дица
29 декабря, 14:04
Хоккей
Только один вариант, или с какой проблемой столкнулся "Барыс" после "побега" Даррена Дица Только один вариант, или с какой проблемой столкнулся "Барыс" после "побега" Даррена Дица
29 декабря, 08:31
Хоккей
Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2021 году Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в 2021 году
28 декабря, 20:59
Хоккей
Бьется за свои рекорды в КХЛ, или кто тащит "Барыс" в Кубок Гагарина Бьется за свои рекорды в КХЛ, или кто тащит "Барыс" в Кубок Гагарина
28 декабря, 14:34
Хоккей
"Барыс" нашел турнир на время Олимпиады "Барыс" нашел турнир на время Олимпиады
28 декабря, 14:15
Хоккей
В "Барысе" раскрыли интерес к игроку сборной Казахстана В "Барысе" раскрыли интерес к игроку сборной Казахстана
28 декабря, 13:45
Хоккей
"Барыс" присмотрел двух защитников из НХЛ. В клубе высказались о трансферах и отъезде форварда-легионера "Барыс" присмотрел двух защитников из НХЛ. В клубе высказались о трансферах и отъезде форварда-легионера
28 декабря, 13:30
Хоккей
Новый защитник? В "Барысе" рассказали о дебюте двухметрового хоккеиста в КХЛ Новый защитник? В "Барысе" рассказали о дебюте двухметрового хоккеиста в КХЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus