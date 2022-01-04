КХЛ отреагировала на крупную победу "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Барыса" против рижского "Динамо", отметив дубли Романа Старченко и Никиты Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" забросил 7 шайб и начал год с победы в матче с дублями капитана и сына главного тренера

"Астанчане в декабре выступали не очень удачно, завершив календарный год поражением от "Салавата Юлаева" (1:2). В этот раз в состав "Барыса" вернулись Самат Данияр и Аркадий Шестаков. Рижане же напротив, перед мини-каникулами выиграли три матча из четырех. Несмотря на успехи, Владимир Крикунов вновь перетасовал большую часть игровых сочетаний.

Хозяева с первых секунд зажали соперников в их зоне, стремясь как можно чаще бросать по воротам. Довольно долго рижане не могли даже выбраться с шайбой за красную линию. За первый период они нанесли лишь четыре броска в створ, хотя пара контратак у них получились весьма опасными. Главным же героем оставался Юлиус Гудачек, у которого было много работы. На 17-й минуте его все-таки распечатали - Роман Старченко объехал ворота и затолкал шайбу в щелочку между ногой Гудачека и штангой.

На старте второго периода ситуация не изменилась, игроки "Барыса" продолжали контролировать шайбу, и Антон Сагадеев упрочил преимущество. После этого хозяева сбавили обороты и начали зарабатывать удаления. Динамовцы провели четыре минуты в большинстве, забив уже после выхода оштрафованного соперника Отличился Мартиньш Карсумс, набравший трехсотое (148+152) очко в КХЛ. А вскоре Старченко сделал дубль.

Заключительная двадцатиминутка началась с атак гостей, заставивших Йони Ортио серьезно потрудиться. Постепенно их запал начал спадать, и Якоб Берглунд с Никитой Михайлисом забросили еще две шайбы. В промежутке между ними Крикунов сменил вратаря, что не очень помогло. Окончательный счет установили Михайлис и Роман Савченко", - говорится в тексте.

Напомним, следующую игру казахстанский клуб проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 января.