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КХЛ отметила лидеров "Барыса" перед матчем с "Автомобилистом"

КХЛ отметила лидеров "Барыса" перед матчем с "Автомобилистом"
©ХК "Автомобилист"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу между казахстанским "Барысом" и екатеринбургским "Автомобилистом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Автомобилист" снова обыграет "Барыс"?

Спустя четыре дня новую встречу проведут "Барыс" и "Автомобилист". 28 ноября в Екатеринбурге победу праздновали хозяева (4:3 ОТ), отыгравшись с "минус два". В двух предыдущих играх команды праздновали победу друг над другом (2:0, 0:2). После матча с "Автомобилистом" астанчане завершили уральский выезд победой над "Трактором" (4:1). Команда Николая Заварухина не провела ни одной игры, получив дополнительные два дня отдыха. Гости постараются удержать лидерство в конференции "Восток" - в их активе на один балл больше, чем у "Металлурга". "Барыс" замыкает восьмерку, опережая "Трактор" по дополнительным показателям, у обеих команд по 33 очка.

По три матча подряд у "Барыса" набирают очки Энтони Луис (1+2) и Никита Михайлис (3+0). Стефан Да Коста, возглавивший бомбардирскую и ассистентскую гонки чемпионата (12+27 в 29 играх), результативен на протяжении пяти последних встреч (3+8). На один балл меньше в этом сезоне в активе лучшего снайпера чемпионата Брукса Мэйсека (24+14 в 35 матчах). Личная результативная серия Ника Эберта из семи игр (5+6) позволила ему промежуточно подняться уже на третье место в рейтинге бомбардиров-защитников и второе - снайперов-оборонцев (7+18 в 34 матчах). Защитник гостей Алексей Василевский - в топ-5 по блокированным броскам (94 в 33 играх). Для голкипера Игоря Бобкова следующий матч без пропущенных шайб - 30-й в КХЛовской карьере.

"Барыс" выиграл 27 из 42 очных встреч у "Автомобилиста" в истории Лиги", - говорится в тексте.

Напомним, что в предыдущей игре казахстанский клуб победил челябинский "Трактор" (4:1) и этим самым прервал серию из трех поражений подряд.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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