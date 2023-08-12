В КХЛ назвали главное условие для попадания "Барыса" в плей-офф

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сделал прогноз на выступление "Барыса" в новом сезоне, передает корреспондент Vesti.kz. Также ресурс отметил, что необходимо команде для попадания в плей-офф турнира.

"Барысу" необходимо усиление как в обороне, так и в атаке. Если этого не произойдет, возвращение в зону плей-офф может стать проблемой, а восьмое место в конференции - пределом мечтаний. Но хорошая новость в том, что усиление нужно не масштабное, а точечное, а уж выискивать толковых легионеров скауты "Барыса" умеют. Косвенным подспорьем для них станет и снижение квоты иностранцев в российских командах: желающих поиграть в КХЛ несмотря ни на что хватает, а вот мест для них стало меньше", -отмечается в публикации.

Напомним, что накануне в первом матче подопечные Андрея Скабелки стартовали на турнире с поражения от ярославского "Локомотива", а затем уступили челябинскому "Трактору". Также команде предстоит сыграть с казанским "Ак Барсом" (13 августа). Финал и матч за третье место намечены на 14 августа.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ