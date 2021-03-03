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КХЛ назвала причины неудачи "Барыса" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Игра выдалась более чем результативной.

КХЛ назвала причины неудачи "Барыса" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к стартовому матчу "Металлурга" и "Барыса" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.

"Магнитка" и "Барыс" во второй раз подряд сошлись в первом раунде плей-офф. В минувшем сезоне поход за Кубком для "сталеваров" получился непривычно коротким - "Барыс" победил в пяти матчах.

- Никакого дежавю мы не испытываем! - отрезал на открытой тренировке накануне старта серии главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев. - Тогда был другой "Барыс" и тем более - другая "Магнитка". Третье место по итогам регулярки? Да, была такая задача, и мы ее выполнили.

Из других тезисов в преддверии старта плей-офф, звучавших в стане "сталеваров": короткая пауза между финишем "регулярки" и стартом плей-офф, скорее, на руку, параллельно менеджмент готовит трансферы на следующий сезон, а стратегия выбора основного вратаря будет держаться втайне и может меняться от игры к игре.

В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза, и Юхо Олкинуора побеждал чаще - в его активе две победы. Василий Кошечкин один раз выиграл, один раз проиграл. Однако в первом матче серии Воробьев все же сделал ставку на опыт Кошечкина.

В состав "Металлурга" вернулся ряд ключевых игроков: защитники Егор Мартынов и Григорий Дронов, а также форвард Николай Голдобин. Креатив последнего в четвертом звене привел к быстрому голу и заметно пошел на пользу партнерам в целом. Впрочем, гости быстро отошли от взрывного начала хозяев и сумели навязать свой хоккей. Воробьев явно не угадал с вратарем: Кошечкин пропустил две необязательные шайбы, однако замена Василия на Олкинуору взбодрила магнитогорцев. Поначалу у них не клеился розыгрыш большинства; все изменил второй период - хозяева подтянули в том числе и этот компонент, при этом превзойдя гостей и в равных составах.

- Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно. Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей, - сказал на послематчевой пресс-конференции Воробьев.

"Сталевары" в чемпионате поступательно играли от периода к периоду и в первом матче плей-офф воспользовались этим преимуществом перед "барсами", которые, наоборот, регулярно сдавали к заключительным отрезкам. Камбэк во второй двадцатиминутке позволил хозяевам эмоционально "качнуть" ситуацию в свою пользу. Гостей не сломили четыре гола подряд во втором периоде, но для них это - даже больший "звоночек", чем результат матча. Им необходимо что-то срочно придумывать в ситуации с дальними скамейками во втором отрезке, а также искать резервы на заключительный период - хоккеисты, очевидно, просаживаются, и в кубковых матчах это может быть фатально, тем более, если дело дойдет до овертайма. Еще одна очевидная проблема "Барыса" - отсутствие готового второго вратаря. Ортио после травмы далек от лучшей формы, и гол после первого же броска явно не добавил ему уверенности. Побеждать в плей-офф с одним вратарем - практически нереально.

- Сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Мы проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче. Насколько полноценно готов играть Ортио? Счет был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам, - подвел итог Юрий Михайлис.

Три звезды матча

Если у "Барыса" ожидаемо лучшим стало ударное звено, то у "Металлурга" раскрылась четвертая линия. Николай Голдобин нестандартно сыграл в первом голе, забросил красивую и важную шайбу в равенстве, выведя "Магнитку" в лидеры, а затем блестяще вложился в бросок в большинстве. Вот это дебют в Кубке Гагарина!

Юхо Олкинуора блестяще провел свой первый матч в плей-офф КХЛ. Выйдя на замену при счете 1:3, он зацементировал последний рубеж "Магнитки" и вселил веру в команду, когда это было необходимо.

Кирилл Панюков был одним из самых заметных в составе "Барыса", поучаствовал в трех шайбах, набрав "1+2".

Напомним, что следующий матч пройдет снова в Магнитогорске 4 марта. Затем команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Металлург

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