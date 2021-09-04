Казахстанский хоккеист забросил вторую шайбу за "Ак Барс". Казанцы проиграли, ведя 3:0

Форвард сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков забросил вторую шайбу за казанский "Ак Барс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Панюков отличился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлунь Ред Стара", сделав счет 3:0 в пользу "Ак Барса" уже в первом периоде. Также казахстанец поучаствовал в первом взятии ворот соперника, записав на свой счет голевую передачу.

Сам матч завершился волевой победой "Куньлуня" со счетом 4:3.

Панюков является воспитанником "Барыса" и всю карьеру провел в системе клуба. В сезоне КХЛ-2020/21 провел в составе казахстанской команды 39 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!