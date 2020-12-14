"Капитан в деле!". Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил "Барыс" в зону плей-офф КХЛ

Форвард "Барыса" Роман Старченко
в декабрьском отрезке игр в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) набрал шесть очков. Рекордсмен клуба по проведенным матчам в турнире отличился во всех победных встречах текущего месяца. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
34-летний казахстанец "заменил" на посту капитана команды Даррена Дица
, а "Барыс" выиграл пять из шести последних встреч и вернулся
в зону плей-офф. Удачными для Старченко получились игры в декабре, где он набрал шесть (3+3) очков. Одна его шайба стала победной, а два гола были забиты в большинстве.
Общее количество очков форварда в сезоне достигло отметки в 19 (8+19) баллов, что позволило ему догнать Якоба Лилью
(11+8), и вместе с ним поделить второе-третье бомбардирское место в команде. Возглавляет список Линус Виделль
(8+13), который может обновить
лучший личный результат в КХЛ.
В "Барысе" Старченко провел 666 матчей, набрав 337 (184+153) очков. Самую результативную "регулярку" он выдал два сезона назад, когда отметился 39 (18+21) очками. Примерно по этому же графику казахстанец идет в новом турнире, выдавая "огненный" отрезок в чемпионате.
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Добавим, что следующий матч столичный клуб проведет 19 декабря на выезде с китайским "Куньлунем". После 32 встреч "Барыс" набрал 35 очков и вернулся
в зону плей-офф КХЛ. Что касается китайской команды, то "Куньлунь" с 22 очками занимает 11-е место на "Востоке".
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