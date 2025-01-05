Капитан "Барыса" подрался в разгромном матче в КХЛ
©ХК "Барыс"
Капитан "Барыса" Алихан Асетов подрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.
Капитан "Барыса" Алихан Асетов подрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.
Драка Асетова и Михаила Фисенко произошла на 52 минуте в середине заключительного периода. К этому моменту астанчане уступали со счетом 0:5.
Асетов уступил в кулачном бою, но сумел перебороть оппонента.
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
В этой игре "Барыс" проиграл со счетом 0:5.
Астанчане проиграли семь последних матчей кряду. У столичного клуба 23 очка и предпоследняя 11 строчка в Восточной конференции КХЛ.
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