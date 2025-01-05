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КХЛ
5 января 19:32
 

Капитан "Барыса" подрался в разгромном матче в КХЛ

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Капитан "Барыса" подрался в разгромном матче в КХЛ ©ХК "Барыс"

Капитан "Барыса" Алихан Асетов подрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

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Капитан "Барыса" Алихан Асетов подрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

Драка Асетова и Михаила Фисенко произошла на 52 минуте в середине заключительного периода. К этому моменту астанчане уступали со счетом 0:5.

Асетов уступил в кулачном бою, но сумел перебороть оппонента.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. 

В этой игре "Барыс" проиграл со счетом 0:5.

Астанчане проиграли семь последних матчей кряду. У столичного клуба 23 очка и предпоследняя 11 строчка в Восточной конференции КХЛ.

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