Капитан "Барыса" подрался в разгромном матче в КХЛ

Капитан "Барыса" Алихан Асетов подрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

Драка Асетова и Михаила Фисенко произошла на 52 минуте в середине заключительного периода. К этому моменту астанчане уступали со счетом 0:5.

Асетов уступил в кулачном бою, но сумел перебороть оппонента.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

В этой игре "Барыс" проиграл со счетом 0:5.

Астанчане проиграли семь последних матчей кряду. У столичного клуба 23 очка и предпоследняя 11 строчка в Восточной конференции КХЛ.