Канадский легионер из "Барыса" перешел в российский клуб КХЛ

Канадский нападающий Фил Вароне, ранее выступавший в КХЛ за "Барыс", подписал контракт с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба.

31-летний форвард дебютировал в Лиге за казахстанский клуб два года назад, а прошлый сезон провел в Швейцарии.

"Хоккейный клуб "Спартак" Москва подписал контракт на один год с канадским нападающим Филипом Вароне", - пишет пресс-служба.

В КХЛ на счету канадца Вароне 46 игр, в которых он набрал 27 (10+17) очков. Ранее в "Спартак" перебрался казахстанский нападающий Роман Старченко.

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