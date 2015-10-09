Камбэк с 1:3 принёс победу "Барысу" над "Спартаком" в КХЛ

Астанинский "Барыс" обыграл московский "Спартак" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Основное время встречи в Астане завершилось со счётом 3:3, а в овертайме победу вырвали хозяева - 4:3. При этом астанчане по ходу игры уступали 1:3, но добились волевой победы.

У "Барыса" шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30-я), Джейк Масси (33-я) и Майкл Веккьоне (63-я). В составе гостей отличились Павел Порядин (9-я), Данил Пивчулин (14-я) и Лукас Локхарт (24-я).

"Спартак" с 40 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс" с 29 очками располагается на девятой позиции на "Востоке".

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведёт дома с новосибирской "Сибирью" 7 декабря.

