Журналист объяснился за несбывшийся прогноз на матч "Барыса"

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко объяснил, почему не сыграл его очередной прогноз на матч между "Автомобилистом" и "Барысом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды не выявили победителя, а серия буллитов осталась за астанчанами.

"Автомобилист" - "Барыс" - 2:3 Б

Прогноз - 3:1 Почему не угадал? Больше удивляет, почему в Екатеринбурге это всех устраивает. Ужасная игра команды, ужасный результат", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Следующую игру в Континентальной хоккейной лиге "Барыс" проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом".