Ждать ли новых легионеров в "Барысе"? Агент дал ответ

Известный хоккейный агент Алеша Пилко прокомментировал вероятное появление в "Барысе" иностранных новичков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он ответил на вопрос о том, кого из Северной Америки и Европы можно ждать в казахстанском клубе.

"Думаю, что новые имена точно появятся. В НХЛ и АХЛ рынок свободных агентов откроется позже, ждем. Если буду понимать, что ребятам здесь будет лучше и они смогут показать свой лучший хоккей, то обязательно привезу их в лигу", - заявил словенский функционер в интервью "Чемпионату".

Отметим, что "Барыс" возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка. О его возвращении в столичный клуб было объявлено 14 июня.

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