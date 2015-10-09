Известный клуб исключен из КХЛ: подробности

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) официально исключил подмосковный клуб "Витязь" из числа участников чемпионата КХЛ на сезоны 2025/26-2029/30, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу лиги.

Одновременно с этим решение затронуло и молодежную команду "Русские Витязи" - она исключена из МХЛ на сезон 2025/2026.

Игроки получили статус свободных агентов

Согласно утвержденному порядку, все хоккеисты "Витязя" получат статус неограниченно свободных агентов с 15 июля 2025 года, если до этого времени их спортивные права не будут переданы другим клубам в результате обмена.

Причины - финансовые трудности

Ранее сообщалось, что клуб столкнулся с проблемами финансирования и не смог найти спонсора на новый сезон. В завершившемся сезоне "Витязь" занял десятое место в Западной конференции КХЛ и остался без плей-офф.