Избежали "Ак Барс". В конференции "Барыса" определилась первая пара плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге определилась первая пара первого раунда плей-офф-2021, которая к тому же выступает в одной конференции с "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая команда "Востока" "Ак Барс", за которую играет форвард сборной Кахахстана Найджел Доус, сыграет с нижегородским "Торпедо", который занимает восьмое место.

Напомним, "Барыс" также гарантировал себе выход в плей-офф. Сейчас казахстанский клуб занимает в своей конференции шестое место и при таком раскладе в первом раунде выходит на уфимский "Салават Юлаев".

Напомним, регулярный чемпионат завершится 27 февраля. "Барыс" в этот день на выезде сыграет с омским "Авангардом".

"Барыс" обыграл худшую команду конференции и сохранил за собой шестое место

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