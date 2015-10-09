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Игроки сборной Казахстана провели драматичный матч в плей-офф КХЛ

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Игроки сборной Казахстана провели драматичный матч в плей-офф КХЛ ©ХК Металлург Магнитогорск

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" провели второй матч 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиг, передают Vesti.kz

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Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" провели второй матч 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиг, передают Vesti.kz

Игра, которая состоялась в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 в пользу омской команды. "Авангард" лишь в овертайме окончательно сломил сопротивление "металлургов", цвета которых защищают хоккеисты сборной Казахстана — защитник Валерий Орехов и нападающий Никита Михайлис.

Магнитогорцы проиграли омичан уже второй матч в серии. Они в первой игре также на своем льду уступили со счетом 1:4.

30 марта и 1 апреля команды продолжат серию матчами на площадке "Авангарда".

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25   •   Россия, Магнитогорск   •   1/8 финала, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
2:3 ОТ
Авангард
Авангард
(Омск)
Кто победит в основное время?
Металлург М

0%

Ничья

0%

Авангард

0%

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Металлург КХЛ Михайлис Никита Хоккей

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