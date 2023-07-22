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Игрок с опытом игры в НХЛ дал первое интервью после перехода в "Барыс"

Игрок с опытом игры в НХЛ дал первое интервью после перехода в "Барыс"
©ХК "Барыс"

Американский новичок "Барыса" Джозеф ЛаБейт дал интервью пресс-службе команды после прилета в Астану, передает корреспондент Vesti.kz.

"Путешествие получилось хорошим. Мы летели с Миннесоты в Чикаго, потом до Варшавы и в Астану. Все прошло гладко, и я рад быть здесь. Всего получилось около 24 часов на дорогу. Я в ожидании, первый раз буду играть не в Северной Америке. Для меня это огромный вызов. КХЛ - это огромная лига.

Изучая информацию, я понял, что город великолепный, было бы неплохо его осмотреть. Команда собирается хорошая. Я знаю, что в прошлом году они не вышли в плей-офф, и это нужно сделать в этом сезоне. Надеюсь, я помогу команде всем, чем смогу. Хочется побыстрее начать тренироваться.

Я двухсторонний силовой форвард и могу сильно бросать. Хорошо играю на вбрасываниях и отрабатываю в защите.

Привет, Астана и фаны "Барыса"! Я очень рад присоединиться к вам и с нетерпением жду выхода на лед!", - отметил ЛаБейт.

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года. Джозеф ЛаБейт имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где провел 13 матчей за "Ванкувер Кэнакс". Предыдущий сезон американец провел в "Чикаго Вулвз". В 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ он заработал 22 (11+11) результативных балла.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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