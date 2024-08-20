Игравший в США казахстанец решился на неожиданный шаг
Нападающий "Барыса" Всеволод Логвин сменил казахстанское гражданство на российское, передает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КХЛ.
Нападающий "Барыса" Всеволод Логвин сменил казахстанское гражданство на российское, передает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КХЛ.
Всеволод Логвин является выпускником ДЮСШ "Барыса". В минувшем сезоне он дебютировал в составе основной команды в КХЛ, за 24 матча забросив две шайбы.
Вторую часть сезона форвард провел в американском "Три-Сити Сторм". За 24 матча регулярного USHL он заработал 13 (6+7) очков, в двух играх плей-офф записал в актив два гола.
При этом, в новом составе Логвин был заявлен в составе "Барыса".
Новый сезон астанчане начнут домашним матчем против "Нефтехимика", который пройдет 4 сентября.
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