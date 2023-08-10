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"Хотим решать серьезные задачи". Скабелка - о новичках, вратарях и турнире в Казани

"Хотим решать серьезные задачи". Скабелка - о новичках, вратарях и турнире в Казани
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка подвел итоги первого этапа предсезонной подготовки и рассказал пресс-службе клуба о планах на турнир в Казани, сообщают Vesti.kz.

- Андрей Владимирович, позади довольно продолжительный отрезок сборов. Как оцените работу команды в это время?

- В первую очередь, нам понравилась форма, в которой ребята приехали из отпуска. Также все в порядке было с настроем и желанием тренироваться. Ту нагрузку, которую мы предложили, они переварили. Не было какого-то рутинного восприятия, наоборот, были достаточно позитивные моменты.

- Взяли на турнир пять пятерок. Планируете запускать составы по очереди?

- Вряд ли мы будем прям пятерками чередовать, но сыграют, естественно, все, кого мы взяли. Посмотрим. Барбер совсем недавно присоединился к команде, Оберг тоже не так давно приехал в Астану. Наверное, они на этом турнире получат чуть меньше игровой нагрузки. У нас есть игроки, которым мы хотим дать возможность проявить себя. Мы привлекли Алихана Омирбекова, Мади Диханбека, Кирилла Никитина, они получат игровую практику.

- Какие планы насчет вратарей?

- На предварительном этапе все трое сыграют вкруг. Далее мы определим, кто выйдет с первых минут в матче за итоговое место.

- "Локомотив" и "Ак Барс" уже провели контрольные матчи. Успели изучить обновленные составы соперников?

- Сейчас нам важны наша работа и наше состояние. Идем в первый турнир и с каждой игрой хотим становиться сильнее. Мы хотим стать командой, способной решать самые серьезные задачи.

Напомним, что сегодня, 10 августа, "Барыс" проведет свой первый матч на предсезонном турнире "Кубок TANECO" в Казани. Соперником выступит ярославский "Локомотив". Начало - в 16:00 по времени Астаны.

Также подопечные Андрея Скабелки сыграют с челябинским "Трактором" (11 августа) и казанским "Ак Барсом" (13 августа). Финал и матч за третье место намечены на 14 августа.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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