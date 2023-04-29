Хоккеисты сборной Казахстана вошли в составы клубов КПЛ на решающий матч Кубка Гагарина

Сегодня, 29 апреля, в Казани состоится решающий матч Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Ак Барс" примет московский ЦСКА. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Счет в серии до четырех побед 3-3.

Отметим, что за обе команды выступают хоккеисты сборной Казахстана. В "Ак Барсе" играет нападающий Кирилл Панюков, а в ЦСКА - защитник Даррен Диц. Оба спортсмена вошли в составы своих команд.

Отметим, что Диц с ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина по итогам прошлого сезона.

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