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Хоккеисты "Барыса" исполнили гимн и поздравили казахстанцев с Днем Независимости

Клуб идет в зоне плей-офф КХЛ.

Хоккеисты "Барыса" исполнили гимн и поздравили казахстанцев с Днем Независимости
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккеисты столичного "Барыса" исполнили гимн и поздравили соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

16 декабря 2020 года Казахстан отмечает 29-ю годовщину независимости. В 1991 году был принят Закон о независимости и государственном суверенитете страны.

Напомним, что "Барыс" с 35 очками идет на восьмом месте в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским "Куньлунем" 19 декабря.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ День независимости Казахстан

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