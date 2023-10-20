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Хоккеист "Барыса" сыграет в Матче Звезд КХЛ

Хоккеист "Барыса" сыграет в Матче Звезд КХЛ
©КХЛ

Нападающий "Барыса" Райли Барбер примет участие в Матче Звезд КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Форвард астанчан попал в число участников шоу по итогам голосования, которое прошло на сайте Континентальной хоккейной лиги. Матч Звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Дивизион Боброва

Павел Порядин ("Спартак", третий Матч Звезд), Матвей Мичков (ХК "Сочи", дебютант), Александр Никишин (СКА, второй Матч Звезд).

Дивизион Тарасова

Ярослав Лихачев ("Локомотив", второй Матч Звезд), Данил Аймурзин ("Северсталь", дебютант), Никита Коростелев ("Северсталь", дебютант).

Дивизион Харламова

Никита Гребенкин ("Металлург", дебютант), Трой Джозефс ("Лада", дебютант), Максим Шабанов ("Трактор", дебютант).

Дивизион Чернышева

Даниил Гутик ("Адмирал", дебютант), Николай Прохоркин ("Сибирь", второй Матч Звезд), Райли Барбер ("Барыс", дебютант).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ

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