"Гол-красавец и проснувшийся Михайлис". КХЛ выделила самые яркие эпизоды шестого матча "Барыса" с "Магниткой"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала самые яркие эпизоды заключительного матча казахстанского "Барыса" с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Шестая встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу "Магнитки", которая выиграла серию 4-2 и вышла во второй раунд, где сыграет с омским "Авангардом".

Красавец-гол Кошелева

Счет во встрече открыл нападающий Семен Кошелев. Он с кошачьей ловкостью успел подставить клюшку под бросок Григория Дронова, изменив направление полета шайбы. Одновременно Семен закрывал обзор Йони Ортио, не оставив ему шансов отразить бросок. Судьи долго изучали видео, но вердикт был уверенным: Кошелев забил гол по всем правилам, клюшка была на допустимой высоте.

Шайбы Виделля и Михайлиса

Линус Виделль в регулярном чемпионате набрал 27 (9+18) очков, но за первые пять матчей с "Металлургом" ни разу не поразил ворота. Забить ему удалось только в последней игре серии, причем не обошлось без удачи: Виделль делал прострел, но благодаря рикошету шайба скользнула в ворота.

"Проснулся" и Никита Михайлис, которому ранее тоже не удавалось отличиться в серии. В концовке второго периода он хладнокровно завершил контратаку "два в одного".

Есть еще порох

Серия "Барыса" и "Металлурга" стала наиболее продолжительной в первом раунде Кубка Гагарина. Все закончилось в шестом матче. Одним из главных его героев стал 39-летний Сергей Мозякин. Регулярный чемпионат получился для него скомканным из-за травм, но в плей-офф он уверенно идет по графику "очко за игру".

Напомним, что это был дебютный год казахстанского специалиста Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.

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