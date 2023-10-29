Галым Мамбеталиев объяснил третье подряд поражение "Барыса" в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал третье поражение клуба кряду в регулярном чемпионате КХЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

Столичный клуб на своем льду уступил нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:2.

- Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибших шахтеров. Это для всего Казахстана трагедия. Вся команда выражает соболезнования.

По игре: пропустили контратаку, хотя разбирали, показывали. За спиной открылся нападающий, пропустили первый гол. Второй гол, тоже разбирали такие моменты, не помогли нападающие, вниз нужно было спуститься на пятак, было добивание. Присутствовали только там, можно так сказать. На третий период вышли уже более заряженные. Хотя все периоды были неплохие, просто надо реализовать моменты. «Два в одного» четыре момента было, из четырёх хотя бы один нужно забивать. В третьем периоде могли дожать, неплохо играли. По движению пока команда нравится, будем добавлять.

- В первом периоде команда нанесла всего два броска в створ ворот соперника. Почему так произошло?

- Есть команды, которые начинают мощно, и нужно сдержать этот натиск. Нужно заставить их завязаться в эту игру. Ребята сначала больше играли на оборону, потом начали появляться моменты. Я думаю, что играли правильно, нужно было именно не пропустить на первых минутах.

- Сегодня в заявке не было Кирилла Полохова, можете прокомментировать его отсутствие?

- Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу, зашивали, четыре шва наложили. Нога опухла, не смог конёк одеть, хотя хотел выйти, хотел сыграть. В итоге сегодня в семь защитников играли, одели 13-ым нападающим Гуркова.

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