Галым Мамбеталиев объяснил поражение "Барыса" в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Игра в Астане завершилась победой "Ак Барса" со счетом 3:0.

- Игра была неплохая, держались, терпели. Мастеровитая команда "Ак Барс", у нас помоложе команда. Много ребят, которые только вышли на такой уровень. Могли и мы забить, но пропустили две ошибки в средней зоне, получили два гола. Боялись за меньшинство, но в меньшинстве неплохо сыграли. Не забиваешь ты - забивают тебе. Ребята старались, хотели переломить, поменяли вратаря, но не пошло.

- В начале сезона команда отлично выглядела в большинстве, сейчас по данному компоненту всё не так хорошо. В чем причина?

- Большинство у нас наигрывается, мы пробуем варианты. Не хватает, конечно, Старченко в "белом" звене, в "синем" звене - Барбера.

- Когда вернутся Старченко, Асетов, Грант?

- Асетов готовится. Я думаю, что ему нужно немного потренироваться. Его не хватает на всю игру. Старченко приступил к тренировкам. Я думаю, через неделю примерно будет играть. У Гранта со спиной проблема, пока ничего не могу сказать. Данияра скоро будем подключать, нужный защитник для нас.

- В чем, на Ваш взгляд, причины такой нестабильности в игре?

- Главная причина в том, что ведущие игроки травмированы. Мы не можем их полноценно заменить игроками, которые ранее играли в чемпионате Казахстана, и только влились в КХЛ. Да, они стараются. В дальнейшем, если им давать играть, они будут играть. Но не хватает именно лидеров, которые могут решить в большинстве, в трудную минуту сделать точный бросок.