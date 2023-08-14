Форвард "Барыса" назвал фаворитов КХЛ перед стартом нового сезона

Нападающий сборной Казахстана и "Барыса" Аркадий Шестаков высказался о фаворитах предстоящего сезона КХЛ, который стартует в сентябре.

"Казань - фаворит? Если брать Восток, то да - хорошая, достойная команда. С ними интересно играть. Даже где-то интересно проверить себя, надо быть постоянно собранным, не терять концентрацию. Запад? У ЦСКА физически сильная команда, они выигрывают борьбу, стыки. Мы и хотим стать такой системной командой, чтобы против нас было тяжело играть. Четко в обороне, а там свои голы забьем - в тех же неравных составах. Будем работать, совершенствоваться", - цитирует Шестакова Metaratings.ru.

Напомним, "Барыс" принял участие в предсезонном турнире в Казани, где проиграл все матчи.

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