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"Это выгодно всем". Михайлис - об уходе из "Барыса" и выступлении сборной на ЧМ-2023

"Это выгодно всем". Михайлис - об уходе из "Барыса" и выступлении сборной на ЧМ-2023
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной Казахстана Никита Михайлис, поделился своими мыслями о своем переходе в российский клуб после девяти сезонов выступлений в составе "Барыса". В интервью AllHockey.Ru он также проанализировал выступление национальной команды страны на чемпионате мира, где сборная Казахстана заняла шестое место в группе В, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Недавно ты выступил со сборной Казахстана на чемпионате мира, где вы заняли шестое место в группе В. Как бы ты подвел итоги турнира?

- Считаю, что мы хорошо выступили. Многие ребята впервые поехали на турнир такого уровня, они здорово справились. Конечно, можно было в некоторых моментах сыграть лучше, но это уже история. Нужно разобрать ошибки и идти вперед с полученным опытом в следующем году.

- Из-за истории с недопуском игроков с двойным гражданством многие прочили вашу команду в зону вылета, но вы вполне достойно выступили.

- Да, мы с ребятами поговорили и пришли к выводу, что надеяться нам не на кого, и нужно самим играть. У нас был сплоченный коллектив, все жили одной мыслью.

- С одинаковым счетом 4:3 вы переиграли словаков, словенцев и норвежцев. За счет чего была достигнута каждая из этих побед?

- Каждый раз нам приходилось отыгрываться, но мы верили друг в друга, не сдавались и реализовывали свои моменты. К тому же помогла игра вратаря.

- В двух из трех этих матчей вы выиграли по буллитам. Игра вратаря в этом тоже помогла?

- Конечно! Не было уверенности в том, что мы выиграем, поэтому игра вратаря нам помогла.

- Насколько серьезное внимание команда уделяла внимание этому элементу на тренировках?

- На самом деле, его у нас вообще не было.

- Из постсоветских команд удачнее всех выступили латыши. Почему у Казахстана не получилось стать второй Латвией?

- Не знаю. Думаю, сказался фактор домашней арены. Ребята из сборной Латвии поймали кураж и поняли, насколько они сильны и как могут обыгрывать соперников. Кроме того, у них здорово сыграл вратарь, он был признан лучшим на турнире.

- Какие впечатления у тебя остались от чемпионата мира? Многие говорят о падении уровня турнира. Так ли это?

- Не сказал бы. Мы играем там три года подряд. Каждый раз туда приезжают разные ребята из НХЛ и других лиг. Там высокий уровень. Всегда есть, к чему стремиться и в чем улучшать себя. Мы видим, что на этом турнире выступают сильные команды и хорошие игроки, поэтому нам есть в чем добавлять. Нужно прогрессировать с каждым годом.

Никита Михайлис подписал контракт с новым клубом

- Обратимся теперь к КХЛ. Почему ты выбрал именно "Металлург"?

- Это команда с большой историей, которая неоднократно становилась чемпионом. Кроме того, она подходит мне по стилю игры. Обговорили все условия, после чего я понял, что это лучший для меня вариант, и принял решение о переходе в "Металлург".

- Долго ли продолжалась стадия выбора?

- Все началось с конца сезона, когда у меня начались легкие переговоры. А после чемпионата мира пошло более конкретное общение.

- Были ли у тебя другие варианты?

- Было несколько, среди которых я выбирал.

- Насколько тяжело прощаться с "Барысом" – клубом, в основном составе которого ты провел девять сезонов?

- Конечно, это было трогательно. Здесь я прошел весь свой путь, начиная со второй команды и МХЛ. Но ничего, это жизнь. Нужно двигаться дальше. Огромное спасибо "Барысу" за все!

- Как с тобой попрощались в клубе?

- Пока еще не общались на этот счет. Вот когда домой приеду, тогда и попрощаемся.

- Что именно двигало тобой при принятии решения об уходе из команды?

- Много было факторов. Как я уже говорил, у "Металлурга" большая история. Команда неоднократно становилась чемпионом. Мне нужно было перейти на другой уровень. Надо расти. Для меня это новый стимул, новый этап моей жизни. Я только рад этому.

- Последние пару лет складывалось впечатление, что ты слегка пересидел в Астане. Согласен ли с этим?

- Да нет, почему пересидел? Я всегда старался и отдавался игре, работал над собой. Но сейчас у меня новый этап в жизни.

- Насколько сильную роль в переходе в "Металлург" сыграл фактор наличия в команде твоих знакомых – Валерия Орехова и Алексея Маклюкова?

- Я почти половину команды знаю, даже больше. Конечно, это облегчило для меня переход.

- Решил уже бытовые вопросы в Магнитогорске?

- Потихоньку решаю. За пару дней всего не сделаешь, но еще есть время до начала сборов.

- Чего именно требует от тебя Андрей Разин?

- Мы с ним хорошо поговорили, я все понял. Место в составе? Это будет определять тренерский штаб.

- У многих болельщиков есть опасения, что ты являешься недостаточно скоростным игроком для его системы…

- Даже не знаю, как это прокомментировать. Посмотрим. Думаю, все будет нормально.

Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе

- Сейчас в СМИ активно обсуждается твоя зарплата на будущий сезон. Как реагируешь на такие разговоры?

- Особо не реагирую. СМИ же должны работать. У меня своя работа, у них – своя. Это выгодно всем.

- Почему контракт был заключен лишь на один год?

- Да мы поговорили и решили, что этот вариант будет для меня наилучшим.

- То есть, в клубе решили перестраховаться на тот случай, если у тебя вдруг не пойдет игра?

- Не знаю, если честно.

- Как ты будешь готовиться к сборам?

- Да как обычно, по своему графику. Я работаю по нему уже три-четыре года. Прилечу в Астану, отдохну пару дней и приступлю к тренировкам.

- Что конкретно ты делаешь в процессе подготовки?

- Занимаюсь со своим личным тренером по физподготовке. Потом выхожу на лед и работаю на кэмпах в Астане. Как правило, занимаюсь вместе с ребятами из "Барыса". Человек 7-8 набирается, вместе работаем.

Эксперт разобрал переход Никиты Михайлиса в новый клуб КХЛ

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава.

В сезоне-2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона, при показателе полезности "+3". Также нападающий был капитаном "Барыса". Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.

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Метки:
Михайлис Никита Металлург Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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