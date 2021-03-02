"Это только один бой". Михайлис разобрал причину поражения "Барыса" от "Металлурга"

Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис отметил, что его команда не собирается сдаваться после первого поражения от "Металлурга" и будет биться дальше. Он прокомментировал на пресс-конференции игру, которая стала результативной для обеих команд.

"Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача была на уровне, в первом периоде были нацеленность на ворот, агрессия. Во втором, наверное, сумбур, потеря концентрации помогли завладеть сопернику инициативой. Это только один бой, будем биться дальше, продолжать сражаться, в каждой игре будем выкладываться по полной", - цитирует Михайлиса сайт казахстанского клуба.

Напомним, "Барыс" в гостях проиграл "Магнитке" со счетом 7:4, при этом по ходу матча он вел 3:1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 4 марта. Серия продлится до четырех побед.

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