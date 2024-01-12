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Вот это да! Грандиозный скандал разгорелся в матче конкурентов "Барыса"

Вот это да! Грандиозный скандал разгорелся в матче конкурентов "Барыса"
©ХК "Авангард"

Сегодня, 12 января, в Хабаровске "Амур" принимал омский "Авангард" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, сообщают Vesti.kz.

При этом не обошлось без скандала.

По информации "Чемпионата", российский арбитр Денис Наумов, обслуживавший игру в паре с Евгением Ромасько, грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов.

"Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово)", - крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос.

Вот что Кравец рассказал об этом инциденте на послематчевой пресс-конференции:

"У меня нет лишних 300 тысяч (рублей). Это все на совести судей. К сожалению, этот человек - мой воспитанник, он играл у меня в команде, я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, видимо, не дал ему играть. Он по-прежнему, может быть, обижен на меня".

КХЛ в лице Департамента судейства принесла извинения за неподобающее поведение главного арбитра, отметив, что данный эпизод не красит его и к нему будут применены дисциплинарные санкции.

"Авангард" и "Амур" представляют Восточную конференцию в КХЛ: омичи, набрав 69 очков в 49 матчах, занимают второе место в таблице, а хабаровчане располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 50 очков после 49 игр.

Отметим, что в этой конференции выступает и "Барыс", астанчане находятся на предпоследней, 11-й позиции, на их счету 40 очков после 49 встреч.

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Метки:
Амур Авангард КХЛ Барыс в КХЛ

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