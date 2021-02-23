"Если бы я забил, игра могла бы пойти по-другому". Найджел Доус прокомментировал победу "Ак Барса" над "Барысом"

Форвард сборной Казахстана Найждел Доус, отыгравший семь лет в "Барысе", помог "Ак Барсу" победить свою бывшую команду, отдав голевую передачу. После матча на пресс-конференции он отметил, если бы он открыл счет, игра бы вообще пошла по-другому, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Здорово, что победили, игра была равная. Мы пытались реализовать большинство. В первом периоде у нас были моменты. После моего броска шайба попала в перекладину. Если бы она залетела в ворота, игра могла бы пойти по-другому. Соперник реализовал свои моменты, но потом мы забросили первую шайбу и отыгрались", - сказал Доус.

Напомним, "Ак Барс" и "Барыс" являются наиболее вероятными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина. Сегодня, 23 февраля, команды встречались в Казани и победу со счетом 4:3 в овертайме одержали хозяева, причем "Барыс" поначалу вел 2:0.

Доус проводит в казанском клубе второй сезон. До этого он выступал в "Автомобилисте" из Екатеринбурга, в который пришел в 2018 году из "Барыса". Казахстанский же клуб стал для уроженца Канады первым в КХЛ. За семь лет он провел за "Барыс" 415 матчей и набрал 376 (217+59) очков. С 2016 года форвард выступает и за сборную Казахстана. Благодаря этому гражданству он не считается легионером в российских клубах.

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