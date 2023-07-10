"Еще один провал Скабелке не простят". В России оценили трансферы "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка понимает, что ему не простят еще один провал с казахстанским клубом, пишет "Чемпионат". Российский портал оценил новую трансферную политику команды.

"После столь неудачного сезона-2022/23 еще один провал Андрею Скабелке в астанинском клубе не простят. Это прекрасно понимает и сам тренер, решившийся пойти на коренную перестройку команды, которая коснулась и защиты. За межсезонье "Барыс" распрощался с Грэмом, Сергиенко, Мищенко. Все они еще недавно являлись не последними хоккеистами в команде белорусского тренера, но теперь вынуждены искать работу на стороне.

Успешной работой селекционной службы команды из Казахстана можно считать продление соглашения с хорошо зарекомендовавшим себя Алексом Грантом, а также подписание чешского защитника Давида Скленички, игравшего ранее в КХЛ за "Йокерит". Марченко уже играл под руководством Скабелки в "Локомотиве" и поводов для нареканий от столь требовательного специалиста не давал.

Работа по укреплению обороны у астанинцев пока идет худо, а уже скоро начинаются предсезонная подготовка и первые спарринговые матчи. Скабелка может прибегнуть к помощи проверенного защитника, не заставляя себя ждать приезда очередных "котов в мешке" из Северной Америки, которые в том году, кстати, у Андрея Владимировича не прижились", - пишет сайт.

Напомним, прошлый сезон стал для "Барыса", который не вышел в плей-офф, худшим за всю историю в КХЛ. При этом на своих должностях остались и руководители клуба, и главный тренер.

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