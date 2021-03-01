Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Эксперт сделал неожиданный прогноз для соперника "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

Серия начнется 2 марта.

Эксперт сделал неожиданный прогноз для соперника "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 "Металлург" - "Барыс". Он считает, что "Магнитка" проиграет и в дальнейшем вылетит из турнира.

Встреча пройдет 2 марта в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Как ни крути, но "Магнитка" является объективно самым слабым звеном в первой четверке Восточной конференции. Скажу даже, что, скорее всего, единственным звеном, вышибаемым уже на первом этапе плей-офф. В первую очередь это связано с теми волнами, которыми уральцы шли по регулярному чемпионату. Были серии ужасные, были времена отличные, но что-то незаметно, что к старту плей-офф магнитогорцы подошли на подъеме качества игры.

Правды ради, нельзя не вспомнить, что в предыдущие годы "Магнитка" неоднократно подходила к старту плей-офф, хромая на обе ноги и спотыкаясь через раз. Иногда такие мучения уральцев заканчивались почти сразу, но ведь случалось и так, что они так страдали и терпели аж до самого финала, а иногда и до Кубка Гагарина. Поэтому в отличие от, скажем, того же "Автомобилиста", который в этом плей-офф помрет, не родившись, "Магнитка" может выкинуть фортель. Но лично я закладываться на него не стану, даже с учетом того, что на первом этапе плей-офф на противоположной от магнитогорцев стороне площадки тоже будет ни разу не "Монреаль Канадиенс", а пробултыхавшийся весь сезон не пойми где и не пойми как "Барыс". Но у казахстанцев к концу регулярного сезона в игре стал пробиваться какой-то смысл, тогда как "Магнитка" его, похоже, совсем утратила.

Поэтому возьму на себя наглость вооружиться лопатой и начать рыть "Магнитке" укромную могилку в этом сезоне. Предсказав ей вылет уже на первом этапе в шести матчах. И первая неожиданность в этой серии может случиться уже в самом первом матче. В котором "Барыс" не просто победит, а еще и уложится в основное время, пусть и сделает это лишь с минимальным счетом", - отметил он.

Отметим, что "Металлург" завершил "регулярку" на третьем месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" стал шестым. С полным календарем игр первого раунда плей-офф с участием казахстанского клуба можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Металлург

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:15
Хоккей

Эксперт сделал неожиданный прогноз для соперника "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
Вчера
16:06
Хоккей

"Барыс" подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов
Вчера
15:36
Хоккей

Капитан "Барыса" Даррен Диц признан лучшим защитником КХЛ на последней неделе "регулярки"
Вчера
09:38
Хоккей

"Не было смысла держать в голове все расклады". Защитник "Барыса" рассказал о готовности к плей-офф
27 февраля
22:51
Хоккей

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ
27 февраля
22:04
Хоккей

"Барыс" узнал соперника в плей-офф КХЛ
27 февраля
20:30
Хоккей

Михайлис объяснил поражение от "Авангарда" и оценил первый сезон с "Барысом" в КХЛ
27 февраля
20:02
Хоккей

Определился победитель дивизиона "Барыса" в КХЛ
27 февраля
19:52
Хоккей

"Барыс" завершил "регулярку" КХЛ: забил первым, но пропустил от Ковальчука и проиграл "Авангарду"
27 февраля
19:50
Хоккей

Капитан "Барыса" Диц подрался с хоккеистом "Авангарда"
27 февраля
16:17
Хоккей

Илья Ковальчук вернулся в состав "Авангарда" на матч с "Барысом"
27 февраля
12:07
Хоккей

КХЛ анонсировала вероятное возвращение на лед двух лидеров "Авангарда" в матче с "Барысом"
27 февраля
09:30
Хоккей

Прямая трансляция последнего матча "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ
27 февраля
08:37
Хоккей

"Мучительная игра". Эксперт предсказал "Барысу" исход матча с одним из лидеров "Востока"
26 февраля
22:58
Хоккей

Худший сезон для лидера "Барыса". Казахстанский клуб вышел в плей-офф КХЛ с "проблемами" своего капитана
26 февраля
20:53
Хоккей

Спрятанные лидеры и шанс для казахстанцев. Как "Барыс" перестраивает атаку до старта в Кубке Гагарина
26 февраля
19:00
Хоккей

"Барыс" обречен? Как казахстанцы играли с возможными соперниками по Кубку Гагарина
26 февраля
17:30
Хоккей

Стала известна дата старта "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина
26 февраля
14:00
Хоккей

Соперник "Барыса" по Кубку Гагарина определен, или почему выбор только между двумя конкурентами
26 февраля
09:56
Хоккей

"Все молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки после матча с "Куньлунем"
26 февраля
08:54
Хоккей

Избежали "Ак Барс". В конференции "Барыса" определилась первая пара плей-офф КХЛ
26 февраля
07:27
Хоккей

Карлссон сегодня сыграл просто фантастично - Михайлис о победе "Барыса" над "Куньлунем"
26 февраля
00:44
Хоккей

Три варианта для "Барыса", или как устранили "Ак Барс" из возможных соперников по Кубку Гагарина
26 февраля
00:08
Хоккей

"Барыс" обыграл худшую команду конференции и сохранил за собой шестое место
25 февраля
21:16
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с худшей командой "Востока"
25 февраля
19:50
Хоккей

Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ?
25 февраля
16:33
Хоккей

Эксперт определил идеального соперника для "Барыса" в плей-офф КХЛ и предсказал исход матча с "Куньлунем"
25 февраля
15:42
Хоккей

Хитрая схема для "Барыса", или как конкуренты помогут избежать "Ак Барса" и выбрать соперника по плей-офф КХЛ
25 февраля
14:10
Хоккей

Канадец, капитан и Михайлис, или кто принесет победу "Барысу" в матче с аутсайдером в КХЛ
25 февраля
11:11
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" с худшей командой "Востока"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика