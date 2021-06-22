Эксперт оценил нового голкипера "Барыса" и назвал его главную проблему

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко прокомментировал подписание "Барысом" контракта с голкипером сборной Казахстана по хоккею Никитой Бояркиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официально о переходе вратаря столичный клуб объявил 20 июня. Двустороннее соглашение рассчитано на два года (до 30 апреля 2023 года).

"Барыс" приобрел вратаря Никиту Бояркина из "Сарыарки". Участник последнего чемпионата мира будет бороться с Йони Ортио за место в составе, получать необходимый опыт, чтобы на следующем ЧМ помочь команде сохранить место в группе сильнейших. Бояркину 22 года, в этом сезоне он попал в тройку лучших хоккеистов страны, где были два представителя КХЛ - Роман Старченко и Никита Михайлис. Организаторы голосования оценили игру голкипера на чемпионате мира в Риге. Напомним, что казахстанцев подвел Хенрик Карлссон, отказавшись от выступления в Латвии из-за того, что его не устроило новое контрактное предложение "Барыса". Он поступил плохо, но когда раздаешь паспорта непонятно кому, то нужно быть готовым к подобной ситуации.

Бояркин получил свой шанс и воспользовался им. Если поначалу Никита и волновался, то быстро пришел в себя. Именно он стал главным героем победных матчей над Германией и Финляндией, волнение не помешало здорово отработать на буллитах во встрече с Латвией. Казахстан едва не попал в плей-офф (вместо Канады), поражение от Норвегии было не вратарским, так что Никита заслужил лестные слова.

Новичок "Барыса" - чемпион ВХЛ, правда, в сезоне-2018/19 провел только один матч в плей-офф за "Сарыарку". Нехватка опыта - главная проблема. Сверкнуть на чемпионате мира может любой, но стать вратарем уровня КХЛ гораздо тяжелей, а Бояркин до этого момента метался между высшей лигой и чемпионатом Казахстана. Но все равно, пусть лучше свой набирается опыта, чем ждать какого-то иностранца и вручать ему паспорт. Бояркин не кинет в последний момент, кроме того, ему всего 22 года, если все пойдет отлично, Казахстан получит сильного вратаря на долгие годы", - считает Шевченко.

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