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За экс-звезду "Барыса" не пожалели миллионов: известны новый клуб и зарплата

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За экс-звезду "Барыса" не пожалели миллионов: известны новый клуб и зарплата ©ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Авангард" из Омска подписал контракт до конца сезона с канадским нападающим Майклом Маклаудом, передают Vesti.kz.

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Хоккейный клуб "Авангард" из Омска подписал контракт до конца сезона с канадским нападающим Майклом Маклаудом, передают Vesti.kz.

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис оценил этот трансфер.

"Отмечу два важных для меня момента в подписании Маклауда в "Авангард". Первый - сделку снова комментирует представитель клуба, в данном случае генеральный директор Герман Чистяков. Это похвально. Всегда уважал организацию за открытость и желание выделяться. Не стоит отступать от стандартов, которые давно всем нравятся.

Второй - за игрока пришлось выиграть серьезную конкуренцию у "Ак Барса". По моей информации, зарплата Маклауда составит 45 миллионов рублей. В другое время посчитал бы эти деньги завышенными, но в ситуации, когда надо спасать сезон, траты оправданы. Маклауд - классный игрок и должен серьезно помочь команде. Моя оценка сделки - 4,5 из 5", - пишет он в своем телеграм-канале.

Напомним, текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Маклауд начинал в "Барысе", за который провел 16 матчей и набрал 6 (3+3) очков. В НХЛ форвард выступал за команду "Нью-Джерси Девилз", в составе которой за 299 матчей забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач. В 2018 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира.

Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Хоккей

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