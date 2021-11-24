Экс-вратарь "Барыса" и сборной Казахстана завершил карьеру

Бывший вратарь "Барыса" и сборной Казахстана Хенрик Карлссон объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Об этом сообщает "Шайба.kz".

В этом сезоне Карлссон не выходил на лед, но, по его признанию, в межсезонье им интересовался московский "Спартак".

В КХЛ Карлссон провел восемь сезонов, пять из которых - в "Барысе". Также он поиграл за "Йокерит" и немного за "Авангард". За "Барыс" выступал вплоть до 2021 года, проведя за это время 185 игр, став рекордсменом по проведенным матчам в составе "Барыса" среди вратарей.

Карлссон выступал за сборную Казахстана на ЧМ в первом дивизионе и олимпийской квалификации. Перед ЧМ-2021 в Латвии Карлссон покинул расположение команды по семейным обстоятельствам и на турнире не сыграл.