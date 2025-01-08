Экс-тренер сборной России вынес вердикт "Барысу"

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал "ВсеПроСпорт" последние результаты "Барыса", передают Vesti.kz.

Казахстанский клуб, набрав 24 очка в 45 матчах, занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. Астанчане потерпели поражения в последних восьми матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"В каком плане "сможет ли "Барыс" спасти сезон"? Попасть в плей-офф нереально. Команда демонстрирует какие-то проблески, не показывает стабильности. Кризис очень глубокий, сама игра не отвечает тому, на что болельщики могут рассчитывать. Руководству надо посмотреть, подумать, причем уже сейчас. Неправильно, что "Барыс", представляющий целую страну, постоянно болтается где-то внизу. В Казахстане есть хоккейные традиции, народ там любит этот вид спорта. Я сам там работал. Нужна какая-то политика, а когда просто меняют тренеров как шило на мыло, а потом возвращают старого, это не работает. Тренер должен дать программу, тогда можно спрашивать. А брать его только потому, что он прописан в Казахстане..." - сказал Плющев.