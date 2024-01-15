Экс-тренер сборной России вынес вердикт "Барысу"

Владимир Плющев, экс-главный тренер сборной России, сделал прогноз на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" - "Лада", передают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 15 января, в столице Казахстана и начнется в 19:30 по местному времени.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

"В Астане местный "Барыс" попробует испортить турнирную ситуацию тольяттинской "Ладе".

"Барыс", скажем откровенно, проводит сезон очень посредственно. И о плей-офф в астанинской команде уже даже и не помышляют. 40 очков после 49 игр и последнее место на "Востоке" говорит именно об этом. До кубковой зоны целая пропасть - пятнадцать баллов! В трех последних матчах "Барсы" уступили. Хотя и смотрелись достойно в Уфе (3:5) и Казани (0:1 Б). И, разумеется, это является слабым утешением для Олега Болякина и его команды.

"Лада" же в Старый новый год выиграла на выезде у "Автомобилиста" в овертайме - 4:3. Максим Березин забросил решающую шайбу. И как всегда, отличились Андрей Алтыбармакян и Сергей Шумаков. Кстати, а до этого поединка "вазовцы" потерпели три поражения. При этом тольяттинцы уверенно держатся в зоне плей-фф, набрав 61 очко в 52 матчах. Более того, подопечные Олега Браташа реально борются за домашний "посев" в первом раунде Кубка Гагарина.

В этом сезоне "Лада" у себя дома обыграла "Барыс" - 2:1. В Астане это будет сделать сложно, но учитывая хороший эмоциональный фон тольяттинской команды после победы в Екатеринбурге, можно предположить, что и в столице Казахстана волжане сыграют успешно и одержат победу после трех периодов. Да и Никита Попугаев оправился от травмы и уже начал забрасывать шайбы", - приводит его слова ВсеПроСпорт.ру.

Напомним, "Барыс" подходит к этому противостоянию на серии из трех поражений подряд в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).