КХЛ
Сегодня 12:20
 

Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана может возглавить клуб КХЛ

Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана может возглавить клуб КХЛ Андрей Скабелка. ©ХК "Барыс"

Белорусский тренер Андрей Скабелка может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передают Vesti.kz.

По данным "Трансферы КХЛ|Хоккей", Скабелка может возглавить тольяттинскую "Ладу".

Отметим, что "Лада" в нынешнем сезоне заняла предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф КХЛ.

Скабелка известен по работе в астанинском "Барысе" и сборной Казахстана, которые возглавлял в период 2018-2020 и 2022-2023 годов.

В его тренерской карьере также были омский "Авангард", новосибирская "Сибирь", нижегородское "Торпедо", новокузнецкий "Металлург", "Гомель" и сборная Беларуси.

